Fernando Haddad, uma ilha na articulação política do governo Lula

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad virou o queridinho do Congresso Nacional, em meio às dificuldades de articulação do governo. O ministro tem dialogado e cumprido acordos — agindo de forma diametralmente oposta aos articuladores políticos principais do Palácio do Planalto.

Apesar da guerra aberta com a Presidência da República, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), se colocou como aliado de Haddad e comprometeu-se a tocar a pauta econômica proposta pelo ministro. De resto, esquece.

Siga o Radar Econômico no Twitter