Fed diz estar pronto para ataque cibernético ao sistema financeiro dos EUA

O presidente do Federal Reserve Bank (Fed), Jerome Powell, afirmou nesta quarta-feira, 2, que a instituição está em alerta máximo para ataques cibernéticos ao sistema financeiro americano em função da guerra que acontece na Ucrânia. Em discurso ao Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Deputados dos EUA, o economista disse que o banco central americano “está nessa condição desde o fim do ano passado” e que o sistema é forte o suficiente para lidar com possíveis efeitos colaterais do conflito. Todavia, o presidente do Fed praticamente entregou que os juros vão subir 0,25 ponto percentual na próxima reunião de março — a primeira alta desde 2018 — e disse que é muito cedo para falar dos impactos da guerra na economia americana, mas que a instituição está preparada para agir de forma mais agressiva caso a inflação não ceda por lá.

