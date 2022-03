Fed alerta para nova bolha no mercado imobiliário dos EUA

O Federal Reserve Bank (Fed) de Dallas alerta que os preços dos imóveis nos Estados Unidos sugerem um novo descompasso como o que foi visto na bolha imobiliária que levou à grande crise econômica mundial de 2008. “Nossas evidências apontam para um comportamento anormal do mercado imobiliário dos EUA pela primeira vez desde o boom do início dos anos 2000”, escreveram os pesquisadores da instituição. Essa conclusão tem base no crescimento do preço dos imóveis por cinco trimestres consecutivos, um sinal de exuberância segundo a instituição porque a relação preço-aluguel subiu mais que a renda disponível per capita, os aluguéis de imóveis e também as taxas de juros de longo prazo.

De acordo com o Fed de Dallas, esse boom pode ter sido provocado pelos estímulos fiscais e monetários concedidos durante a pandemia de coronavírus e também pelo medo dos investidores de perder oportunidades de compra, ou seja, a tal especulação. Mesmo assim, a instituição ainda não acredita que os efeitos desta nova possível bolha tomem proporções tão grandes como as que vivemos em 2008.

