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Fazenda tenta conciliar socorro ao tarifaço com aperto nas contas públicas

Equipe econômica busca concluir rapidamente a resposta aos setores atingidos, mas trabalha com medidas direcionadas e de menor impacto fiscal

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 12h00
PROMESSA - Durigan, da Fazenda: a isenção para a “taxa das blusinhas” está garantida no período eleitoral
O ministro da Fazenda, Dário Durigan (Lula Marques/Agência Brasil)
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Fazenda tenta conciliar socorro ao tarifaço com aperto nas contas públicas Priorizar nos meus resultados Google

A equipe econômica trabalha para concluir o quanto antes a nova resposta aos setores atingidos pelo tarifaço americano, mas tenta calibrar as medidas sem aumentar excessivamente a pressão sobre as contas públicas.

Nos bastidores, a Fazenda busca combinar o atendimento às empresas mais expostas com instrumentos de menor impacto fiscal. A tendência é que o pacote seja mais enxuto que o adotado anteriormente, de R$ 15 bilhões, com prioridade para crédito e garantias e maior direcionamento às companhias que comprovarem perdas com as novas tarifas.

O desenho está sendo discutido enquanto Fazenda e Planejamento fecham a nova avaliação bimestral de receitas e despesas. Os dois processos avançam em paralelo: não há pressão para que o pacote seja apresentado antes da revisão orçamentária, embora o governo queira dar uma resposta rápida aos setores afetados.

O desafio da equipe econômica é encontrar espaço para o socorro em um momento de crescimento das despesas obrigatórias. O governo mantém R$ 23,7 bilhões do Orçamento bloqueados e procura evitar que as novas medidas dificultem o cumprimento da meta fiscal.

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As reuniões com os setores atingidos deverão ajudar a definir o alcance da resposta, os critérios de acesso e a necessidade de reforço das linhas já existentes. A Fazenda também analisa quanto poderá ser mobilizado por meio de crédito e garantias antes de recorrer a iniciativas com impacto direto nas despesas ou na arrecadação.

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