Faturamento do varejo cresce 7% em julho, diz IPV

No mês de julho, o varejo físico brasileiro apresentou uma performance mista. Enquanto o fluxo de visitação em lojas físicas recuou em comparação ao mesmo período do ano anterior, o faturamento do setor mostrou crescimento de 7% em âmbito nacional. De acordo com o Índice de Performance do Varejo (IPV), pesquisa organizada pela HiPartners Capital & Work em parceria com a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC), essa elevação nas vendas foi impulsionada, em grande parte, pelo aumento no ticket médio.

O fluxo de visitação em shopping centers caiu 5%, enquanto as lojas de rua tiveram um recuo mais modesto, de 1%.

Por outro lado, o faturamento geral das lojas físicas cresceu 7%. Esse avanço foi observado em todas as regiões do país, com destaque para o Sul e o Nordeste, onde o crescimento foi de 11%. Esse desempenho positivo está associado a um expressivo aumento de 8% no ticket médio.