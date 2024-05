Faturamento de sete a cada dez serviços de alimentação aumentou em 2023

Cerca de 74% dos negócios que provém serviços de alimentação, como restaurantes, cafés e lanchonetes, tiveram alta em seu faturamento em 2023 ante ao ano anterior. Outros 18% registraram estabilidade, e apenas 8%, um rendimento inferior. Com relação ao resultado financeiro das operações, 74% delas reportaram lucro no ano passado, 21% tiveram resultado próximo a zero e 5% amargaram prejuízo. Os dados são de pesquisa da Associação Nacional de Restaurantes (ANR) e da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia), que também aponta um decréscimo de seis pontos percentuais no número de empreendimentos com dívidas ou atrasos de pagamento em oito meses, caindo de 28% em agosto de 2023 para 22% em março de 2024. “Ainda há um desafio muito grande para retomada de margens pré-pandemia. Quando comparamos os parâmetros de agora com os anteriores a 2020, verificamos que os operadores, de forma geral, já superaram essa questão em relação ao faturamento. Porém, também houve um aumento geral de preços ao consumidor final, fazendo com que o faturamento subisse naturalmente”, diz Fernando Blower, diretor-executivo da ANR.