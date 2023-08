“Fator político pode surpreender a curva de juros”, diz Marco Caruso

VEJA Mercado | 22 de agosto.

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam em alta na manhã desta terça-feira, 22. Lá fora, o movimento é sustentado pela valorização das chamadas big techs. No Brasil, o Ibovespa amealhou mais um pregão em queda, desta vez de 1%. Os líderes partidários ainda não chegaram a um acordo para a votação do novo marco fiscal, enquanto a contagem regressiva para o envio do orçamento fica cada vez mais apertada — o governo tem até o dia 31 para enviar a proposta ao Congresso. A alta dos juros futuros nos Estados Unidos também impacta o mercado. Diego Gimenes entrevista Marco Caruso, economista-chefe do PicPay. O especialista fala sobre os fatores políticos e econômicos que podem resultar em uma queda mais expressiva dos juros.

