Fatia da Netflix no mercado brasileiro caiu para 27%, segundo consultoria

A Netflix perdeu mercado no Brasil. Entre o terceiro trimestre de 2022 e o primeiro trimestre deste ano, a plataforma de streaming reduziu sua participação de 31% para 27% do setor. Os dados são da consultoria Tunad. A Globoplay e o Star+, por outro lado, avançaram. No mesmo período, o streaming brasileiro subiu sua participação no mercado de 7% para 10%. Já a marca do Grupo Disney dobrou a presença, saindo de 4% para 8%.