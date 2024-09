Farmacêutica Roche volta os olhos — e capital — para doenças oculares

A farmacêutica suíça Roche tem direcionado uma parte de seus investimentos em pesquisas e tratamentos de doenças oculares. Nos últimos 6 anos, foram 41,5 milhões de reais destinados para pesquisas clínicas focadas em doenças como a DMRI e o Edema Macular Diabético — condição ocular relacionada ao diabetes, a maior causa de cegueira do mundo. A empresa afirma que os pacientes não contavam com inovações há mais de 10 anos. A Roche trabalha em 14 projetos de desenvolvimento clínico e 9 moléculas ou produtos distintos. Quatro desses projetos estão em andamento no Brasil envolvendo 25 pacientes. “Estamos comprometidos em avançar com pesquisas que não apenas tragam novas opções, mas que também reduzam o fardo de tratamento e amplie a adesão dos cuidados pelos pacientes”, diz Rogério Mauad, gerente-executivo de estratégia médica da Roche.