Farmacêutica é condenada a pagar R$ 18 mi por suspender entrega de vacinas

A farmacêutica Abbott foi condenada na Justiça de São Paulo a indenizar centro de vacinação em mais de 18 milhões de reais por suspensão no fornecimento de vacinas em meio à pandemia da Covid-19. A suspeita envolve crime contra a ordem econômica em caso de conduta discriminatória na venda de vacinas contra a gripe. A empresa também foi condenada a pagar mais de 500 mil reais por dano moral à Imunne Centro de Vacinação, por se negar a entregar vacinas previamente contratadas pela empresa. O caso deve seguir para a análise do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o Cade. No entendimento da Justiça, a conduta da Abbott serviu unicamente para “turbinar os lucros”, uma vez que deixando de cumprir os contratos, pôde vender as vacinas para outras empresas por valores muito mais expressivos em razão da alta demanda durante o período de pandemia, quando os preços subiram consideravelmente.

