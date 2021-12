Faria Lima aos pedaços: em 2021, Ibovespa recua 11,93% e dólar sobe 7,36%

VEJA Mercado | Fechamento | 30 de dezembro.

Nem rali de fim de ano e tampouco rali de dezembro. Nada foi capaz de reverter o prejuízo que os investidores da bolsa de valores tiveram em 2021. O Ibovespa saiu da casa dos 119 mil pontos no último dia de 2020 para os atuais 104.822 pontos, uma queda de 11,85%, bem longe dos 130 mil ou até 140 mil pontos que as corretoras projetavam no início de 2021. Já na outra ponta, o dólar, que começou o ano a 5,19 reais, fechou a 5,57 reais, uma alta de 7,36%. A volta da inflação, a aceleração dos juros e o risco fiscal alavancado pela PEC dos Precatórios foram os grandes temas do ano que provocaram a ira do mercado financeiro.

“Faltou coordenação política e houve estresse nos temas de maior sensibilidade do mercado. O resultado foi uma das bolsas mais fracas do ano e uma moeda em constante desvalorização”, avalia Pedro Galdi, analista da Mirae Asset. “O investidor pessoa física que se aventurou na bolsa pela baixa atratividade da renda fixa no início do ano fez o movimento inverso quando a Selic voltou a subir”, pontua. O mesmo não pode se dizer do investidor estrangeiro, que injetou 100 bilhões de reais na bolsa brasileira e busca se antecipar a uma eventual recuperação do Ibovespa.

No derradeiro pregão do ano, diante do menor volume de negociações e da ausência de agentes que pudessem interferir de forma mais incisiva nos ativos, a bolsa fechou em alta de 0,69%. O dólar recuou 2,06%, mas os analistas dizem que é mais um ajuste de expectativa dos investidores do que um movimento sólido de baixa da moeda americana. O destaque ficou por conta do varejo, com os investidores apostando em uma recuperação das empresas que mais perderam valor em 2021. Magazine Luiza e Via subiram 6,3% e 3,6%, respectivamente — as quedas das varejistas no ano foram de 71,1% e 67,8%. No lado das baixas, os grandes bancos. O governo federal estuda prorrogar a elevação de 20% para 25% na alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das instituições financeiras que se encerraria em 31 de dezembro, informa a agência Reuters. A proposta incidiria em um aumento de despesas para essas companhias. Santander, Itaú e Bradesco fecharam em ligeiras quedas de 1,4%, 1,3% e 0,5%, sequencialmente.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.