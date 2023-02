Fantasma da inflação nos EUA e ambiguidade de Lula pressionam as bolsas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se contradisse na íntegra da entrevista concedida à CNN Brasil na quinta-feira, 17. Em trechos revelados ao longo do dia, o presidente afirmou que não cabia a ele “ficar brigando com o presidente do Banco Central”, e disse também que o presidente do BC tinha um mandato a cumprir, erguendo bandeira branca e sinalizando trégua com a autarquia. Os mercados reagiram bem à guinada do discurso. No material completo divulgado pela emissora no início da noite, contudo, o presidente Lula voltou a questionar a autonomia do Banco Central e a colocar o modelo em xeque para 2024. “Isso nunca foi, para mim, uma questão de princípio. O que eu quero saber é o resultado. Um Banco Central autônomo vai ser melhor? Vai melhorar a economia? Ótimo. Mas se não melhorar, nós temos que mudar”, declarou Lula. As novas falas divulgadas voltam a elevar as tensões que pareciam ter sido atenuadas a árduo trabalho de Campos Neto e de Fernando Haddad, ministro da Fazenda, na última semana.

Os investidores também devem repercutir os números de inflação nos Estados Unidos. O Índice de Preços ao Produtor subiu 0,7% em janeiro, contra expectativa de avanço de 0,4%. Em evento do jornal The Wall Street Journal, o presidente regional de St. Louis do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), James Bullard, afirmou que votou por uma elevação de 0,5 ponto percentual nos juros americanos na última reunião do Fed e que não descarta um aumento dessa magnitude no próximo encontro. A ampla expectativa do mercado era por uma elevação de 0,25 ponto percentual. Depois da fala, o termômetro dos investidores medido pelo FedWatch viu as chances de um aumento maior subirem de 9% para 18%.

Nos mercados, as bolsas asiáticas e europeias, assim como os futuros americanos, negociam em baixa na manhã desta sexta-feira, 17. No Brasil, o dólar comercial abre o dia em alta de 0,35%, cotado a 5,230 reais.

