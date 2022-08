Falar em desabastecimento de diesel é alarmismo, diz Pires

Apesar de a Petrobras ter alertado para o risco de desabastecimento de diesel no Brasil há cerca de dois meses, a estatal reduziu o preço do combustível em vinte centavos nesta quinta-feira, 4. Custando R$5,61 o litro, o novo preço, de R$5,41, passará a valer a partir de sexta-feira. Em entrevista ao Radar Econômico, Adriano Pires, economista especialista em petróleo que quase presidiu a Petrobras, comentou a decisão da companhia. “Não acho que exista qualquer risco de desabastecimento. É um discurso de alarmistas que tem até um certo cunho eleitoral, a fim de tumultuar ainda mais essa eleição tão polarizada. O risco não existe, o que existe é a volatilidade do preço do diesel”, afirmou.

Além da questão do desabastecimento, Pires conclui que a redução no preço faz sentido no momento atual, considerando a regra de paridade internacional. “O preço do petróleo tem caído no mundo. Nesse momento o diesel está mais caro no Brasil que no mercado internacional. A paridade internacional deve ser seguida tanto para subir quanto para baixar os preços. A Petrobras pensa que tem que esperar o preço estabilizar antes de fazer essas alterações, mas não dá para ficar esperando sentado enquanto o consumidor paga uma conta mais cara”, diz o economista.

