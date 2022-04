“Facebook me dá arrepios”, diz Elon Musk, o novo ouvidor do Twitter

O bilionário Elon Musk vai ser membro do Conselho de Administração do Twitter, conforme divulgou a empresa na manhã desta terça-feira, 05. O bilionário virou o maior acionista individual da companhia ao comprar 9,2% de participação. E Musk já está empenhado em mudar a rede social. Com seus 80 milhões de seguidores, ele pode melhor do que ninguém pesquisar os desejos dos usuários e já virou uma espécie de ouvidor da rede.

Ontem mesmo ele lançou uma pesquisa sobre se as pessoas querem um botão de editar, como possuem outras redes. Mais de 3 milhões de pessoas já responderam à enquete e mais de 73% disseram que sim, querem um botão de editar. Um dos usuários sugeriu que o botão de editar fique disponível por apenas 10 minutos e que mesmo assim a versão original seja mantida. Musk respondeu ser razoável. Outra usuária argumentou que é contra porque um tuíte pode se tornar viral e de repente o autor mudar completamente o significado dele. O chefe de tecnologia da Meta, Andrew Bosworth, entrou na conversa e disse que isso já foi resolvido no Facebook há tempos incluindo um indicador de que o post foi modificado e ainda quais modificações feitas. Ao que Musk respondeu: “o Facebook me dá arrepios”.

Outro usuário aproveitou para sugerir que Musk acabe com os robôs de spam criptos, que inclusive chegam a se passar por Musk para pegar otários na rede. Musk respondeu que de fato este é um problema para o Twitter. Se tiver alguma sugestão, entre em contato pelo @elonmusk.

Do you want an edit button? — Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2022

