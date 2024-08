Eztec e Adolpho Lindenberg preparam fusão avaliada em R$ 8 bilhões

As incorporadoras imobiliárias Eztec, atualmente presidida por Silvio Ernesto Zarzur, e Adolpho Lindenberg, sob o comando de Adolpho Lindenberg Filho, deverão anunciar nos próximos dias um acordo para a fusão de suas operações. Com valor de mercado de 8 bilhões de reais, a nova empresa será uma das maiores do setor no Brasil.

As negociações entre a Eztec e a Adolpho Lindenberg começaram há dois anos. Em 2022, ambas fecharam uma parceria para o desenvolvimento em conjunto de projetos imobiliários. Apesar da fusão, as marcas serão preservadas — a Eztec tem foco na classe média e a Adolpho Lindenberg, no mercado de alto padrão.

Em nota, a EzTec nega a fusão. Segundo a empreiteira, “não há negociação ou intenção de realizar combinação de negócios (fusão) com a Construtora Adolpho Lindenberg S.A. (“CAL”)”, apenas “acordo para o desenvolvimento conjunto de empreendimentos imobiliários” e “cessão à Companhia de bônus de subscrição de emissão da CAL que garante à Companhia a opção de subscrição de novas ações de emissão da CAL”. A coluna mantém a informação.