Exposição de iates e aquisição de G700: O balanço do Catarina Show

O Catarina Aviation Show chegou ao fim no sábado, 15, e reuniu mais de 7.000 convidados. O evento, organizado pela JHSF e pela NürnbergMesse Brasil, sediou a assinatura da primeira aquisição de um Gulfstream G700 no Brasil por 90 milhões de dólares, o lançamento nacional do Bombardier Global 7500, a apresentação da nova tecnologia plug-in da Mercedes-Benz, a chegada do BMW 530e ao país, a exposição do carro voador da Gohobby e a estreia da embarcação OKEAN 57 na América do Sul.

Para o ano que vem, a organização espera ampliar o evento com marcas de moto, eletrônicos, jet-ski e destinos turísticos.