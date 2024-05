Exportação de equipamentos médicos bate recorde com alta de 14% no ano

As exportações de dispositivos médicos bateram um recorde de 10 anos em 2023, chegando a marca de 1 bilhão de dólares, alta de 14% frente ao ano anterior. Os principais países compradores da tecnologia brasileira foram Estados Unidos e China. Já as importações, por sua vez, cresceram 11% no período. Os dados são de levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos Médicos (Abimo). As vendas de equipamentos médicos no Brasil, como máquinas de raio-x, implantes odontológicos e agulhas cirúrgicas, totalizaram 24 bilhões de reais em receita líquida no ano de 2023. No ano, o segmento arrecadou 1 bilhão de reais em ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e gerou cerca de 2.500 postos de trabalho, um aumento de 3,5% frente a 2022, segundo a Abimo.