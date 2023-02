Expoente petista do governo Dilma já mira presidência da Caixa

Não tem nem um mês que a servidora Rita Serrano assumiu a presidência da Caixa, mas a atual mandatária do banco já sabe que não terá vida fácil pela frente. Tem gente que já está de olho no seu cargo caso ela não apresente um bom trabalho. A principal concorrente de Rita tem nome e sobrenome: Miriam Belchior. Durante o governo Dilma Roussef Miriam foi a poderosa ministra de Planejamento, Orçamento e Gestão, além de presidente da Caixa.

Na atual gestão, Miriam ocupa o posto de número dois do ministro da Casa Civil, Rui Costa — cargo que desagrada e muito a petista. Miriam Belchior tinha convicção que seria escolhida para algum cargo de primeira linha no governo Lula. A escolha de Rita Serrano para a Caixa pegou a ex-ministra de surpresa, já que na visão dela não teria como comparar o currículo das duas. É bom lembrar que as duas petistas são de Santo André, São Paulo. Miriam foi casada com o ex-prefeito Celso Daniel, assassinado em 2002.

