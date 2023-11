Existem diferenças entre Petrobras de Lula e de Dilma, diz Alexandre Chaia

VEJA Mercado | 10 de novembro de 2023.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados entre perdas e ganhos na manhã desta sexta-feira, 10. No campo internacional, o presidente do Federal Reserve (Fed), o banco central americano, discursou e não deu sinais de que os juros do país serão cortados a médio prazo, mas a probabilidade menor de um novo aumento nas taxas melhorou o humor dos investidores. No Brasil, a Petrobras reportou um lucro de 26,6 bilhões de reais no terceiro trimestre — uma queda de 42% frente ao mesmo período de 2022 e abaixo da projeção média do mercado que apontava para um lucro de 30 bilhões. A capa de VEJA desta semana fala sobre o déficit de mais de 140 bilhões das contas públicas do Brasil em 2023 e sobre os riscos de uma mudança na meta de 2024. Diego Gimenes entrevista Alexandre Chaia, economista e professor do Insper.

