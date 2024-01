Existe uma chance de o governo cumprir a meta fiscal, diz André Perfeito

VEJA Mercado | 15 de janeiro de 2024.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em baixa na manhã desta segunda-feira, 15. Na semana anterior, os dados de inflação mais fortes do que o esperado no Brasil e nos Estados Unidos acrescentaram cautela ao otimismo que dominava o mercado financeiro desde o final de 2023. Nesta semana, dados de serviços, comércio e a prévia do PIB de novembro prometem medir a temperatura da economia brasileira em meio à melhora nas projeções dos economistas. Diego Gimenes entrevista o economista André Perfeito.

