Executivo da Aneel é convidado para diretoria da Itaipu Binacional

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, convidou o atual diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), André Pepitone para assumir o cargo de diretor financeiro na Itaipu Binacional. O posto ficou vago com a ida do almirante Anatalício Risden para a diretoria-geral da hidrelétrica binacional. O processo de indicação começará a tramitar e terá que passar por aprovação do conselho de administração da Eletrobras.

O mandato de Pepitone à frente da Aneel termina em agosto, e o seu processo de sucessão já foi deflagrado com a indicação do diretor Sandoval Feitosa para a diretoria-geral. O nome de Feitosa, porém, ainda não foi oficializado junto ao Senado Federal para a sabatina da Comissão de Infraestrutura da Casa.