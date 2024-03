Ex-presidentes da Petrobras criticam política de dividendos da empresa

Enquanto a Petrobras derrete no pregão desta sexta-feira, 8, quem já passou pelo comando da companhia critica duramente a mudança da política de não distribuir dividendos extraordinários aos acionistas. Ex-presidentes da estatal de petróleo ouvidos pelo Radar Econômico em condição de anonimato afirmam que a mudança de postura da Petrobras em relação aos dividendos e o investimento em refinarias são nocivas para a empresa. “A política de investimento da Petrobras em refinarias é de longuíssimo prazo. Não sobra nada para o pagamento de dividendos”, afirma um ex-presidente da estatal.

“Com esse tipo de política envolvendo os dividendos, não pode dar certo. Tem impacto na imagem da empresa lá fora. As companhias equivalentes mundo afora estão saudáveis, o preço do petróleo está estável depois de choques como o da guerra na Ucrânia”, disserta. Outro ex-presidente da Petrobras é mais sucinto: “Acredito que com um pouco de resgate do passado e fazendo comparações simples, qualquer pessoa minimamente informada pode tirar suas próprias conclusões”.