Ex-executivos da Fictor fundam a Fortem após recuperação judicial do grupo
Liderada por Angelo Capaccioli e Renan Frias, nova empresa reúne seis ex-integrantes da área comercial após o pedido de reestruturação da antiga casa
Seis executivos que trabalhavam na casa de investimentos Fictor criaram uma nova empresa. Aberta dois meses após o pedido de recuperação judicial do grupo, a Fortem é comandada por Angelo Capaccioli e Renan Frias e reúne outros quatro ex-integrantes da antiga operação comercial da Fictor.