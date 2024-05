Ex-CEO da Forum, André Duek entra no mercado de marketing esportivo

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O empresário André Duek, ex-CEO da empresa de moda Forum e Triton, irá liderar a filial americana da agência Faanz, especializada em negócios do esporte, que acaba de desembarcar em Miami de olho no potencial a ser explorado na região. O objetivo é atingir 1 bilhão de dólares em volume de negócios nos próximos cinco anos. A Faanz já tem no portfólio estrelas como Neymar, Messi, Jimmy Butler, Draymond Green, e Carlos Alcaraz.