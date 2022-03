Evino cria nova marca depois de receber aporte de R$ 650 milhões

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

Depois de receber um aporte de 650 milhões de reais e comprar a Grand Cru, a Evino agora tem uma holding e uma nova marca: Víssimo Group. A construção de uma holding servirá para a companhia, que hoje é o maior e-commerce de vinhos do país, manter as marcas como o próprio Evino e Grande Cru, mas também eventualmente marcas de futuras aquisições. Os novos sócios da agora Víssimo, que fizeram o aporte no início de março, são Vinci Partners, Grupo JCR e XP Private.

