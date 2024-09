Evento sobre segurança pública reúne governadores, ministros e empresários

Comunitas realiza seu 17º Encontro de Líderes e reúne diversos governadores, ministros e empresários brasileiros para tratar de uma agenda de segurança pública. Políticas integradas e coalizão em prol da segurança pública é o tema principal do evento, que acontece dia 11 de outubro, em São Paulo

O Encontro de Líderes reunirá os governadores Eduardo Leite (Rio Grande do Sul), Eduardo Riedel (Mato Grosso do Sul), Helder Barbalho (Pará), Mauro Mendes (Mato Grosso), Raquel Lyra (Pernambuco) e Ronaldo Caiado (Goiás), além do Ministro Flávio Dino (STF), Mário Sarrubbo (Secretário Nacional de Segurança) e importantes executivos brasileiros como Ana Helena Vicintin (Votorantim), Carlos Jereissati (Grupo Iguatemi), José Roberto Marinho (Grupo Globo), Luiz Ildefonso Lopes (Brookfield Brasil), Marcos Lutz (Ultrapar), Rubens Ometto Silveira Mello (Cosan) e Solange Ribeiro (Neoenergia). O evento contará também com uma palestra de Benjamin Lessing, especialista em ciência política, da Universidade de Chicago (EUA).