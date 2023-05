Evento em SP deve reunir os principais cotados à prefeitura da capital

Mesmo faltando mais de um ano para a próxima eleição municipal de São Paulo, quatro nomes despontam como os prováveis favoritos da disputa pela prefeitura: Guilherme Boulos (PSOL), Ricardo Salles (PL), Tabata Amaral (PSB) e Ricardo Nunes (MDB), com este último buscando a reeleição. Pela primeira vez, todos devem comparecer ao mesmo evento, a feira da Associação Paulista de Supermercados (APAS), marcada para a próxima segunda-feira, 15. Nunes tem presença confirmada na abertura do evento, que também contará com o governador do estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Os três deputados federais, que almejam o posto do emedebista, também devem participar.

E evento supermercadista na capital, chamado APAS Show, atrai uma série de figuras públicas de olho no empresariado paulista, uma vez que são estimados 14 bilhões de reais gerados em negócios. Mais de 120 mil visitantes devem comparecer, incluindo um terço dos vereadores paulistanos, que já confirmaram presença.

