EUA caminham para as maiores perdas desde 1º mês da Covid e crise de 2008 

VEJA Mercado | Abertura | 31 de janeiro.

O mês de janeiro termina hoje e pode ficar marcado como o pior mês desde as piores crises para as bolsas americanas. Como bem lembra o Wall Street Journal, o índice S&P 500 caminha para fechar com a maior queda desde o primeiro mês da Covid, aquele março em que os mercados desabaram. E o Nasdaq, das empresas de tecnologia, está ainda em situação pior e está em seu pior mês desde outubro de 2008, quando aconteceu a maior crise econômica financeira mundial com bancos quebrando e uma correria danada com a bolha do subprime. O motivo de agora é a inflação e o consequente destino dos juros americanos, com o Fed sinalizando muitas altas consecutivas neste ano. Algo inimaginável nos Estados Unidos.

Já a bolsa brasileira anda faceira, ignorando este cenário americano e caminhando para fechar no azul. A lógica é que se as ações de tecnologia caem, o investidor estrangeiro busca um outro refúgio. Com commodities em alta, este refúgio acaba sendo encontrado em países que se beneficiam deste ciclo, como o Brasil. A ver até quando. Na sexta-feira, por exemplo, o mercado reagiu às falas do ex-presidente Lula de que vai controlar os preços da Petrobras e fechou em queda.

