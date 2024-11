Eu faço compras e já vendi até bicicleta na OLX, diz CEO do grupo

VEJA S/A | episódio 54.

O francês Olivier Aizac já mora há nove anos no Brasil e assumiu a presidência do Grupo OLX, plataforma de venda de usados, em meados de 2023. Ele é o convidado do programa VEJA S/A desta semana. Em entrevista ao repórter Diego Gimenes, o executivo fala sobre as vantagens e os desafios do Brasil em relação aos europeus no comércio eletrônico. Aizac aborda ainda a aquisição bilionária das plataformas Viva Real e ZAP em 2020, o tamanho dos negócios dentro do grupo, o novo modelo de cobrança da empresa que fez o volume de anúncios disparar e afirma que a Black Friday dos usados “acontece o ano inteiro”. O executivo revela os planos para diminuir a quantidade de golpes dentro da plataforma, as categorias que ameaçam a “soberania” dos imóveis e automóveis e ainda abre o jogo sobre a sua experiência pessoal dentro da OLX. O VEJA S/A é publicado todas as terças-feiras, a partir das 11h.

