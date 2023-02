Etanol voltará a ficar mais competitivo que gasolina após alta nos preços?

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou que os impostos federais e estaduais sobre os combustíveis serão reonerados a partir de amanhã, quarta-feira, 1°. Os preços do litro da gasolina e do etanol devem subir 69 centavos e 25 centavos, respectivamente. A reoneração é considerada uma vitória para o ministro em razão das acaloradas discussões entre as alas política e econômica do governo a respeito do assunto. Depois da reoneração, abastecer com o etanol vai voltar a ficar mais vantajoso? Para alguns analistas, o cenário vai ficar mais competitivo.

O etanol tem tributação menor em relação à gasolina por ser um combustível de fonte renovável, e por isso a leitura é de que a disputa vai ficar mais competitiva com a normalização dos impostos. “A reoneração dos combustíveis já deve oferecer algum benefício para o etanol em sua competição com a gasolina. Com a reoneração, é esperado que o consumo de etanol deve aumentar e o preço também, beneficiando usinas de etanol e produtoras de cana-de-açúcar”, avaliam os analistas da Genial Investimentos. Em dezembro, segundo um levantamento da Ticket Log, o etanol era a opção mais econômica para abastecimento apenas no estado de Mato Grosso.

