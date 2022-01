Pesquisa do Facebook aponta o que os brasileiros mais desejam em 2022

Um levantamento feito pela divisão de pesquisas Facebook IQ, obtido em primeira mão pelo Radar Econômico, mapeia o que os consumidores mais esperam em 2022. A empresa ouviu 500 brasileiros com mais de 18 anos para investigar quais as expectativas para o consumo este ano. De forma geral, o brasileiro está otimista: 70% preveem que 2022 será um ano melhor. Quando perguntados o que gostariam de fazer ao longo do ano, o estudo apontou que esse deve ser um período de atenção com as finanças: apesar do otimismo, 54% pretendem economizar, 47% querem quitar dívidas e 44% planejam fazer algum tipo de investimento financeiro. Em relação aos tipos de desembolsos, a pesquisa mostrou que o sonho de consumo do brasileiro é voltar a viajar (43%). Em segundo lugar estão os gastos com estudos (39%), seguido por celulares (33%), reforma da casa (27%) e automóveis, sejam carros ou motos (26%). Chama a atenção, ainda, que 23% pretendem empreender este ano. O estudo foi realizado em dezembro de 2021 em parceria com a Offerwise.

