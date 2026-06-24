Estudo defende que Cade avalie subsídios externos no mercado de delivery
Análise pede que órgão antitruste considere capacidade de plataformas globais de sustentarem prejuízos prolongados
Um estudo inédito do Instituto Esfera de Estudos e Inovação, braço acadêmico do think tank Esfera Brasil, defende uma mudança no olhar do Cade sobre o mercado de delivery de comida no país. A tese é que a análise concorrencial não deve ficar restrita ao market share das plataformas, mas também considerar a origem do financiamento, a persistência dos subsídios e a capacidade de grupos globais bancarem perdas por longos períodos.
O documento, intitulado “Avaliação de Condutas Potencialmente Anticoncorrenciais no Mercado de Delivery de Comida”, cita nominalmente a ofensiva recente de gigantes chinesas como a 99Food, controlada pela Didi, que anunciou investimento de R$ 2 bilhões para relançar sua operação no Brasil, e a Keeta, da Meituan.
O alerta do instituto é que conglomerados altamente capitalizados possam usar estratégias agressivas de curto prazo, como cupons recorrentes, frete subsidiado e comissões zeradas para restaurantes, para ganhar escala rapidamente. A prática beneficia o consumidor no primeiro momento, mas, segundo o estudo, pode enfraquecer concorrentes locais menos capitalizados e abrir caminho para aumento de preços no futuro.
O relatório aponta exemplos internacionais, como Hong Kong e Arábia Saudita, onde plataformas chinesas teriam entrado com fortes subsídios a entregadores e restaurantes, conquistado participação relevante e, depois da consolidação, elevado taxas para comerciantes e reduzido a remuneração dos entregadores. O receio é que a dinâmica se repita no Brasil.
O debate ganha peso pelo tamanho do mercado. O setor de foodservice movimentou cerca de R$ 455 bilhões em 2024, segundo dados citados no estudo. E os aplicativos já respondiam, em 2025, por cerca de 54% do faturamento do delivery de bares e restaurantes, além de gerarem trabalho para aproximadamente 485 mil entregadores.
O economista Guilherme Mendes Resende, professor do IDP e ex-economista-chefe do Cade, que colabora com a análise, afirma que o debate antitruste precisa ir além do preço baixo imediato. “A experiência internacional mostra que guerras de capital podem acelerar processos de concentração com efeitos duradouros sobre inovação e competição”, diz. Para ele, a disputa deve ser baseada no “mérito competitivo” e na sustentabilidade do mercado.
Há, porém, outro lado nessa discussão. Defensores da entrada de novas plataformas argumentam que subsídios e descontos iniciais são ferramentas legítimas para romper barreiras de entrada em mercados concentrados, ampliando as opções para restaurantes, consumidores e entregadores que criticam há anos as taxas cobradas pelas líderes do setor.
Para Camila Funaro Camargo Dantas, diretora-executiva do Instituto Esfera, o objetivo do alerta é garantir isonomia. Na avaliação dela, o Brasil precisa acompanhar a evolução internacional da política concorrencial aplicada às plataformas digitais “para oferecer previsibilidade regulatória e ambiente competitivo saudável” na economia digital.