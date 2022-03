Estrangeiros invadem bolsa e compram participações relevantes em empresas

O apetite parece não ter fim. Já é sabido que os estrangeiros estavam colocando dinheiro no Brasil, tanto que já injetaram 80 bilhões de reais no mercado desde o início do ano, mas agora as empresas estão notificando a B3 que as gestoras internacionais estão comprando participações relevantes no controle das companhias. A Bradespar, controladora da Vale, revelou que a BlackRock passou a deter 10% das ações em circulação da companhia. A mesma BlackRock comprou tem 5% do Banco Inter e outros 6% da Qualicorp. Já o JP Morgan passou a ter posse de quase 10% das ações da Azul. A Orbis Manegement, por sua vez, adquiriu 5% da SulAmérica. A Canada Pension Investiment atacou a BR Malls e abocanhou 10% das ações da empresa. Tudo isso em menos de uma semana. As gestoras alegam que as operações foram realizadas para fins de investimento, e não com o objetivo de alterar o controle das companhias, mas são os estrangeiros tomando conta do mercado brasileiro.

