Estrangeiros injetam quantia bilionária no Brasil após eleição de Lula

Os investidores estrangeiros aportaram 1,9 bilhão de reais na bolsa brasileira na última segunda-feira, 31, dia seguinte à vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições. O número foi divulgado pela B3 nesta quinta-feira, 3. Na ocasião, o índice Ibovespa fechou em alta de 1% e o dólar comercial recuou 2,5%. As empresas de educação, varejo e construção, listadas na imaginária “carteira Lula” do mercado pela tese de que são nomes que podem ser beneficiados pelas políticas sociais dos petistas, se destacaram entre as maiores altas daquele dia. Em outubro, mês marcado pela campanha eleitoral, os gringos injetaram 14 bilhões de reais na bolsa brasileira.

No acumulado do ano, os aportes já passam de 100 bilhões de reais, um recorde histórico até então. “O recado do gringo é que a bolsa brasileira está a preço de crise em um cenário que não é nem de longe de crise. A valorização do real frente ao dólar no ano mostra que o estrangeiro que trocou dólar por real para entrar no Brasil também saiu ganhando nessa operação”, avalia Rodrigo Barreto, analista da Necton Investimentos. Se o Ibovespa sobe 10% no acumulado do ano por um lado, a valorização do índice em dólar já passa dos 20%.

Siga o Radar Econômico no Twitter