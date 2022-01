Estrangeiro aporta R$ 15,5 bi na bolsa nos primeiros dias de 2022

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

Depois do recorde de aportes na bolsa no ano passado, quando o investidor estrangeiro direcionou mais de 100 bilhões de reais a papéis de empresas brasileiras, o apetite pelo risco de curto prazo continua. Até o dia 19 de janeiro, os investidores estrangeiros aportaram 15,5 bilhões de reais líquidos na bolsa, segundo dados da B3. Os especialistas dizem que a bolsa está muito barata em dólar, por isso o estrangeiro olha oportunidades de curto prazo, mas alertam que em dólares os investimentos não são tão significativos. Com o câmbio atual, o fluxo não chega a 3 bilhões de dólares. O apetite dos estrangeiros por investimentos de longo prazo, medido pelos números dos investimentos diretos, está mais comedido e ainda não voltou aos níveis pré-pandemia.

