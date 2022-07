Estoque de petróleo americano supera expectativas em 9 milhões de barris

Os Estados Unidos observaram uma forte elevação em seu estoque de petróleo na última semana de junho. O aumento em barris de petróleo bruto foi de 8,2 milhões, de acordo com dados da Administração de Informação Energética (EIA, na sigla em inglês) divulgados nesta quinta-feira, 7. Assim, o estoque americano chega a 423,8 milhões de barris. O resultado surpreendeu analistas, que esperavam uma queda de um milhão de barris, como apontado pela agência de notícias Reuters. A liberação de parte da reserva estratégica dos EUA somada a uma queda na produção em refinarias ajudam a explicar o ocorrido. A taxa de utilização das refinarias americanas caiu em 0,5%, estando em 94,5%, também segundo a EIA.



A variação no estoque americano é acompanhada de uma alta de 5,6% na cotação do petróleo bruto Brent, negociado a 105,3 dólares o barril nesta quinta-feira. Nos últimos trinta dias, a commodity havia apresentado tendência de queda, perdendo 13% de seu valor. Porém, a cotação futura do petróleo é fonte de grandes incertezas para o mercado, como mostrado pelo Radar Econômico, com projeções variando em 600%.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.