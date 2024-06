Estatal árabe entra no conselho de fabricante de armamento brasileira

O grupo Edge, estatal militar dos Emirados Árabes Unidos, agora possui duas cadeiras no conselho de administração da Condor, empresa brasileira de armamento não letal. Em abril, a gigante com sede em Abu Dhabi comprou 51% da fabricante brasileira, que tem presença em 85 países e se destaca no mercado de gás lacrimogêneo. Com a consagração da compra, o brasileiro Rodrigo Torres, diretor financeiro do Edge no país, e o árabe Saif Ali Al Dahbashi, responsável pela divisão de mísseis e armas, passam a atuar no conselho da Condor. Apesar da participação majoritária da árabe, a Condor segue com a maioria das cadeiras de seu conselho de administração.

Edge e Condor planejam expandir sua participação no mercado de armas não letais, inclusive, entrando em novos mercados considerados estratégicos, como os Estados Unidos. Antes da compra da Condor, os árabes já haviam adquirido parte da SIATT, empresa de defesa aeroespacial sediada em São José dos Campos (SP), e têm conversas avançadas com outras companhias brasileiras. O grupo quer ampliar sua presença na América Latina e transformar o Brasil em um polo de exportação de armamentos.