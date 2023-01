Estados Unidos, China e Europa se concentram na corda bamba do mercado

As bolsas asiáticas e europeias, assim como os futuros americanos e brasileiro, negociam em baixa na manhã desta terça-feira, 31. Os investidores repercutem importantes dados econômicos da Europa. O PIB da Zona do Euro registrou crescimento de 0,1% no quarto trimestre de 2022, contra expectativa de recuo de 0,1% do mercado. Na China, os índices de confiança voltaram a subir diante da reabertura da economia local. O PMI de manufatura subiu de 47,1 para 50,1 pontos, enquanto o índice de confiança dos serviços disparou de 41,6 para 54,4 pontos. Apesar de ambas notícias serem positivas e afastarem, até certo ponto, os temores de uma grave recessão econômica a níveis globais, elas trazem consigo o fantasma da inflação e de possíveis elevações nas taxas de juros desses países. Os olhos de voltam para decisão, e sobretudo para o comunicado, da reunião do Federal Reserve (Fed), o banco central americano, a respeito dos juros nos Estados Unidos. A ampla expectativa é por um aumento de 0,25 ponto percentual nas taxas, mas os investidores temem pelos recados da entidade e adotam cautela na véspera da divulgação.

