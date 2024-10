Estado de SP vai ofertar crédito para comércios prejudicados por apagão

O governo do estado de São Paulo vai ofertar duas linhas de crédito para comerciantes atingidos pelo apagão desencadeado pelas chuvas da última sexta-feira, 11. A crise energética está nas mãos da concessionária Enel desde então. Os empreendedores poderão dar entrada nos pedidos de crédito a partir do dia 21 de outubro.

Uma das linhas é voltada a investimentos, com limite de 300 mil reais em crédito por empresa, e a outra é dedicada ao capital de giro, com limite de 100 mil reais. Comerciantes de todos os segmentos poderão solicitar o crédito emergencial, desde que as suas empresas estejam nas áreas afetadas pela falta de energia e que elas tenham sido atingidas por mais de 24 horas. Os recursos serão ofertados por meio da Desenvolve SP, agência de fomento vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) do estado.