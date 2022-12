Está nas mãos de Lula o último pregão do ano

O último dia de pregão da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, no ano será — não poderia ser diferente — contaminado pelas escolhas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para compor seu ministério. A expectativa tomou a toda a semana, com a perspectiva de que o presidente eleito indicasse os 16 ministros restantes entre segunda, 26, e terça-feira, 27. Em paralelo, as falas do futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em entrevista ao jornal O Globo foram bem recebidas pelo mercado, com os posicionamentos acerca de um novo arcabouço fiscal, a revisão de desonerações e o compromisso de trabalhar pelo equilíbrio das contas públicas.

Siga o Radar Econômico no Twitter