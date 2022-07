Esqueceram a Petrobras? Estatal sai ilesa da PEC de Bolsonaro e ação sobe

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 01 de julho.

Esqueceram da Petrobras? A estatal parece ter saído ilesa da conturbada PEC dos Combustíveis que virou o “pacote das bondades” do presidente Jair Bolsonaro. O caixa da empresa não será usado para o pagamento dos quase R$ 40 bilhões previstos pela proposta que aumenta o valor das parcelas de alguns programas sociais. Com as polêmicas envolvendo a Petrobras em segundo plano, as ações da companhia voltaram a subir e dispararam 7% na última semana. A Petrobras saindo “de fininho” do olho do furacão e a nova alta do dólar são os assuntos do VEJA Mercado desta sexta-feira, 1°.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.

Continua após a publicidade