“Espero que economistas se enganem de novo”, diz CEO do Bradesco sobre PIB

Em evento realizado pela Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) nesta terça-feira, 9, o presidente do Bradesco, Octavio de Lazari, disse estar otimista para a desaceleração da inflação no Brasil e que espera um crescimento do PIB brasileiro acima do consenso de mercado. “Tudo que eu torcia era para que o juro não subisse durante a pandemia para que as pessoas não se endividassem. Aconteceu. Vivemos um cenário de inflação e juro alto, mas espero que até o final deste ano a gente consiga afastar esse fantasma”, disse Lazari durante a Febraban Tech 2022.

Sobre o crescimento da economia brasileira, o CEO do Bradesco afirmou que o Brasil voltou a crescer e que espera um avanço mais robusto em 2023 do que projeta o mercado financeiro, condicionado a uma normalização da inflação e do preço das commodities. No último Boletim Focus, o consenso entre os economistas de mercado era de um crescimento de 0,40% do PIB brasileiro em 2023. “Espero que os economistas se enganem mais uma vez e tenhamos um crescimento maior no ano que vem por meio de uma normalização das commodities que possa permitir esse crescimento ao longo de 2023”, finalizou.