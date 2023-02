Especulações sobre aumento nas metas de inflação mudam o jogo na bolsa

VEJA Mercado em vídeo | 9 de fevereiro.

Novas especulações em torno de um possível aumento nas metas de inflação do Brasil elevaram as incertezas na bolsa de valores. Na próxima semana, o Conselho Monetário Nacional (CMN) deve se reunir e pode colocar a discussão na pauta. No próximo mês de junho, o mesmo comitê precisa aprovar a meta de inflação para 2026. O conselho é composto pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e pelos ministros da Fazenda e do Planejamento, Fernando Haddad e Simone Tebet, respectivamente. O novo capítulo das tensões entre governo e BC e a nova alta do dólar são os assuntos do VEJA Mercado desta quinta-feira, 9.

Siga o Radar Econômico no Twitter