Escorpiões caem de dutos de ar-condicionado na Câmara; veja vídeo

Não é só o Palácio da Alvorada que está em péssimas condições neste início de gestão de Luiz Inácio Lula da Silva. Fontes no Congresso Nacional relataram ao Radar Econômico que as condições de gabinetes e lideranças na Câmara dos Deputados são precárias e têm, pasme o leitor, escorpiões pingando dos dutos de ar-condicionado do prédio no subsolo de um dos anexos da Casa. A coluna apurou que há uma sala fechada na Câmara desde a transição entre os ex-presidentes Eduardo Cunha (MDB-RJ) e Rodrigo Maia (PSDB-SP), em fevereiro de 2019, onde havia papéis embolorados lotados de escorpiões. A suspeita é de que os bichos entraram nos dutos centrais de ar-condicionado. Haja reforma…

