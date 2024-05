Equatorial envia R$ 1 milhão em colchões a atingidos por inundações no RS

A concessionária de energia CEEE Equatorial, que atende a cidade de Porto Alegre, enviou 1,1 milhão de reais em colchões e roupas de cama para pessoas atingidas pelo desastre climático que assola o estado do Rio Grande do Sul. Tratam-se de mais de 4 mil colchões e 720 travesseiros, além de lençóis e cobertores. Os primeiros cem colchões saíram de São Paulo no sábado, 4, chegando ao município de Garibaldi (RS), na serra gaúcha, um dos mais severamente afetados pelas inundações de grande proporção. Outros 700 colchões, adquiridos em Porto Alegre, serão encaminhados à Defesa Civil da capital. O restante dos itens serão entregues nos próximos dias. “Reforçamos nosso compromisso com o Rio Grande nesta calamidade sem precedentes na história do estado”, diz o presidente da Equatorial, Riberto Barbanera.