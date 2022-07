Entre quais eleitores Bolsonaro dá banho em Lula

A nova rodada da pesquisa FSB/BTG traz um dado no mínimo curioso. O presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 88% das intenções de voto entre aqueles que estão “vivendo um bom momento econômico” — estrato raro da população enquanto o cenário econômico se deteriora. Apenas 5% dos que afirmam estar nesta situação revelam voto no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Entre aqueles que dizem estar em crise, “mas conseguindo se superar”, o percentual de votantes no atual presidente é de 65%, ante 16% de Lula. Do outro lado, porém, o cenário é mais preocupante para Bolsonaro. Entre os que estão “em crise e com dificuldade de superar”, 64% anunciam voto em Lula e apenas 7% no atual presidente — número que denota a real situação da economia brasileira. Isso porque, nos números gerais, Lula tem 44% contra 31% do presidente Bolsonaro no cenário estimulado.