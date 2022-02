Entrada da China no conflito da Ucrânia acirra ânimos e bolsa cai

VEJA Mercado | Fechamento | 23 de fevereiro.

Não bastassem as tensões elevadíssimas entre Rússia, Ucrânia e Estados Unidos que têm preocupado os investidores nas últimas semanas, um novo elemento nessa disputa deixou o mercado ainda mais reticente: a China. Isso mesmo. O país asiático acusa as autoridades americanas de “colocarem lenha na fogueira”. “Alguém que joga lenha na fogueira e acusa os outros assume uma postura imoral e irresponsável”, disse Hua Chunying, diplomata e porta-voz da chancelaria chinesa, sobre o comércio de armas aos ucranianos pelos americanos. Ter China e Estados Unidos em lados opostos em uma disputa tão tensa preocupa o mercado e faz alguns analistas voltarem a cogitar o acirramento da guerra comercial entre os dois países. “Num cenário ainda de recuperação das economias, o retorno daquele antigo conflito da era Trump traz de volta as incertezas, sobretudo no estresse que isso pode gerar na retomada das duas maiores economias do mundo”, avalia Fabrizio Vellone, economista-chefe da Frente Corretora. O Ibovespa fechou o dia em queda de 0,78%, aos 112.007 pontos.

Mesmo com a bolsa em queda, o dólar continua caindo. A moeda americana chegou a baixar do patamar dos 5 reais ao longo do dia, mas fechou a 5,004, ainda assim uma queda de de 0,95% em relação ao dia anterior. No campo corporativo, as baixas ficaram por conta das empresas que reportaram resultados do quarto trimestre que desagradaram os analistas. A petrolífera 3R Petroleum e a fintech Banco Inter fecharam em quedas de 12,4% e 11,5%, nessa ordem. No lado das altas, as estatais Eletrobras e Petrobras. A companhia de energia subiu 3,1% depois dos acionistas aprovarem a privatização da empresa. Já a petrolífera fechou em alta de 1,6% diante da expectativa pelos resultados que serão divulgados nesta noite.

