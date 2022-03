Entidade pede que ANPD investigue Banco Central sobre vazamento de Pix

O Instituto de Estudos Estratégicos de Tecnologia e Ciclo de Numerário (ITCN) está acionando o Banco Central e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados para que seja feita uma apuração sobre os recentes vazamentos de dados do Pix. O próprio BC comunicou o vazamento ao mercado. O presidente do BC, Roberto Campos Neto, tem dito em eventos públicos que a transparência sobre vazamentos é uma política que o BC resolveu seguir porque acaba dando mais segurança aos usuários e também afirma que os dados que têm vazado não são dados sigilosos. De qualquer forma o ITCN diz estar preocupado com o fato de que o BC é ao mesmo tempo o implementador do Pix e o fiscalizador. Por este motivo, a entidade pede à ANPD que abra um processo administrativo que apure a responsabilidade do BC e do Banese e Acesso, que tiveram os dados vazados recentemente. O instituto também pede que o BC instaure processo administrativo e que estabeleça suas responsabilidades sob a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

