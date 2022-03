Entenda por que mercado aprovou Adriano Pires na presidência da Petrobras

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 29 de março.

O governo federal decidiu trocar o comando da Petrobras e as ações entraram em curto-circuito. Caíram, mas depois subiram. Isso aconteceu porque o mercado ainda teme por interferências na política de preços da companhia, mas aprova a indicação do economista Adriano Pires. Entenda os motivos que fazem os gestores acreditarem na nova diretoria e também o real objetivo do governo com essa mudança em mais uma edição em vídeo do VEJA Mercado.

