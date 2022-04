Enquanto setor de serviços patina, varejo segue crescendo

VEJA Mercado | Abertura | 13 de abril.

Se ontem os números do IBGE sobre o setor de serviços surpreenderam e decepcionaram, hoje os dados do varejo são mais animadores. O volume de vendas do comércio varejista no país cresceu 1,1% em fevereiro, na segunda alta consecutiva e deixando o setor 1,2% acima do patamar pré-pandemia. Os dados são da Pesquisa Mensal do Comércio do IBGE e surpreendem porque o mercado esperava que ficasse em uma alta de 0,4%. Ontem, a pesquisa do setor de serviços mostrou um recuo de 0,2% em fevereiro, quando se esperava que ficasse no campo positivo.

Dos Estados Unidos, vem mais um dado importante de inflação: a do produtor. Na Europa, o Reino Unido anunciou nesta quarta-feira que sua inflação atingiu 7% em março, no nível mais elevado em 30 anos e acima do que era esperado.

E o petróleo, um dos vilões da inflação mundo afora, segue pelo segundo dia consecutivo em alta e opera a 106 dólares o barril. O que nos leva à Petrobras, que valida hoje o nome de seu novo presidente. Depois do aval do Comitê de Pessoas da estatal, a assembleia de acionistas deve referendar para o cargo José Mauro Ferreira Coelho, indicado pelo governo federal ao cargo.

